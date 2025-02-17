Тренер Шахтаря розповів про відновлення ключових гравців перед матчем із Лівим Берегом
Півзахисники Шахтаря Георгій Судаков, Дмитро Криськів та Педріньйо встигнуть відновитися до першого офіційного матчу 2025 року проти Лівого берега, який відбудеться 24 лютого в межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.
Про це повідомив головний тренер "гірників" Маріно Пушич, слова якого наводить пресслужба клубу.
"Вони всі в гарній формі. Як я говорив, Криськів хворів, він не був травмований. Судаков зазнав ушкодження в минулому поєдинку, і він грав у багатьох матчах, тож я вирішив дати йому ще трохи відпочити, аби він належним чином відновився і був готовий до наступного тижня.
Очікую, що Криськів і Судаков повернуться наступного тижня (тобто вже сьогодні), Педріньйо, напевно, теж буде наприкінці тижня", – підкреслив фахівець.
Напередодні "гірники" обіграли грузинську Ділу. Наступний матч Шахтар зіграє вже в межах УПЛ – суперником стане Лівий берег. Поєдинок відбудеться 24 лютого, а стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.
Раніше спортивний директор "гірників" Дарійо Срна анонсував ще один гучний трансфер команди.