Федорчук: Не пам’ятаю, щоб Шахтар так грав при Луческу чи інших тренерах

Відомий український тренер Олег Федорчук розхвалив гру донецького Шахтаря проти Ільвеса в першому матчі першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Його слова передає Український футбол.

" Мені дуже сподобалося, як вони забили третій м’яч. Це показовий момент. Я взагалі не пам’ятаю, щоб Шахтар так грав при Луческу чи інших тренерах. Я маю на увазі той епізод, коли Різник зробив довгу передачу на чужу половину поля, Кевін у боротьбі виграв верховий м’яч, скинув на Аліссона і той забив свій другий гол. Подібні моменти демонструють нам, що це буде вже інший Шахтар", – сказав Федорчук.

Нагадаємо, гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.