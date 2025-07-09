Я довіряю своїм гравцям, – Туран поділився очікуваннями від матчу Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи

Новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від першого матчу Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Він вірить, що "гірники" проведуть гарний матч проти Ільвеса.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми гратимемо проти команди, яка має план і систему. Ми намагалися набути найкращу форму, готуючись протягом цих 20 днів. Я довіряю своїм гравцям і вірю в їхній потенціал. Ми хочемо добре розпочати цю дуже красиву і особливу історію тут. Мої футболісти вже мають такий досвід, адже вони грали на цьому рівні раніше, і я вірю, що вони добре розпочнуть завтра, виступаючи на тому ж рівні", – сказав Туран.

Нагадаємо, поєдинок проти Ільвеса відбудеться у четвер, 10 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь запланований на 17 липня. Він розпочнеться о 19:00 за Києвом. Переможець цієї пари у другому етапі зустрінеться з турецьким Бешикташем.

Раніше донецький клуб обрав стадіон для першої гри у єврокубках. Гра пройде у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице". Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.