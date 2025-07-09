Матвієнко розповів про стан команди перед стартом Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи

Капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко розповів, що команда в гарному фізичному стані підходить до першого матчу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Виснажливі й важкі тренування закінчилися, здебільшого до гри ми вже підходимо в доброму стані. Фізично, думаю, готові. Ще є другий етап – психологічний, і я думаю, що тут трохи складніше підготуватися й усе передбачити. Тому після поєдинку буде зрозуміло, правильно ми підготувалися чи ні", – сказав Матвієнко.

Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Ільвеса. Поєдинок відбудеться у четвер, 10 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь запланований на 17 липня. Він розпочнеться о 19:00 за Києвом. Переможець цієї пари у другому етапі зустрінеться з турецьким Бешикташем.

Раніше донецький клуб обрав стадіон для першої гри у єврокубках. Гра пройде у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице". Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.