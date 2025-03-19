Суперкубок Італії можуть провести в Індії

Суперкубок Італії з футболу можуть перенести з Саудівської Аравії в Індію.

Про це повідомляє Reuters.

Таку ідею висловив комерційний директор Серії А Мікеле Чіккарезе.

"Ми хочемо нести Суперкубок Італії по всьому світу з простої причини: залучити ширшу аудиторію. Тому, ми можемо приїхати в Індію щоб зіграти Суперкубок Італії, це питання буде обговорюватися", – заявив Чіккарезе.

Нагадаємо, в останні три роки Суперкубок Італії відбувався в Саудівській Аравії, в останніх двох версіях – у розширеному форматі з чотирьох команд. Також турнір, окрім Італії, проводили в Катарі, Китаї, США та Лівії.

Чинним володарем трофею є Мілан, який у фіналі обіграв Інтер із рахунком 3:2. Суперкубок Італії проводиться з 1988 року.