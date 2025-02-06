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Фіорентина розгромила Інтер у перенесеному матчі 14 туру Серії А

Олексій Мурзак — 6 лютого 2025, 23:31
Фіорентина розгромила Інтер у перенесеному матчі 14 туру Серії А

У четвер, 6 лютого, відбувся перенесений матч 14 туру Італійської Серії з футболу, в якому Фіорентина зустрічалася з Інтером.

Зустріч завершилася перемогою "фіалок" із рахунком 3:0. Всі три голи господарі поля забили у другому таймі. Дубль на рахунку Кіна, ще одним м'ячем відзначився Раньєрі.

Після цієї перемоги Фіорентина піднялася на 4 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 42 залікові бали. Інтер попри поразку залишився другим (51 бал).

Нагадаємо, у неділю, 1 грудня 2024 року, гравець Фіорентини Едоардо Бове знепритомнів у матчі 14-го туру італійської Серії А проти Інтера. Епілептичний напад, який Бове пережив на полі, призвів до зупинки серця. Після цього епізоду матч було перенесено.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
Перенесений матч 14 туру, 6 лютого

Фіорентина – Інтер 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Раньєрі, 2:0 – 68 – Кін, 3:0 – Кін (90)

Раніше повідомлялося, що Фіорентина намагалась підписати півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

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