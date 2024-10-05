Дженоа Малиновського зіграє з кривдником Шахтаря, Інтер прийме Торіно у 7 турі Серії А

Сьогодні, 5 жовтня, відбудуться 3 матчі 7 туру Серії А.

Аталанта, яка на тижні без особливих проблем переграла Шахтар, чекатиме вдома Дженоа Малиновського.

Удінезе зіграє проти Лечче, а у заключному поєдинку дня Інтер на власному полі прийме Торіно.

Чемпіонат Італії – Серії А

7 тур, 5 жовтня

16:00. Удінезе – Лечче

19:00 Аталанта – Дженоа

21:45 Інтер – Торіно

Нагадаємо, вчора у матчах-відкритті 7 туру Наполі та Верона поповнили свій доробок 3 очками.