Дженоа Малиновського зіграє з кривдником Шахтаря, Інтер прийме Торіно у 7 турі Серії А
Сьогодні, 5 жовтня, відбудуться 3 матчі 7 туру Серії А.
Аталанта, яка на тижні без особливих проблем переграла Шахтар, чекатиме вдома Дженоа Малиновського.
Удінезе зіграє проти Лечче, а у заключному поєдинку дня Інтер на власному полі прийме Торіно.
Чемпіонат Італії – Серії А
7 тур, 5 жовтня
16:00. Удінезе – Лечче
19:00 Аталанта – Дженоа
21:45 Інтер – Торіно
Нагадаємо, вчора у матчах-відкритті 7 туру Наполі та Верона поповнили свій доробок 3 очками.