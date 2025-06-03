Ексгравець Ворскли та Вереса гратиме за аматорський клуб

Нападник Михайло Сергійчук продовжить кар’єру у сарненському Маяку з Рівненщини.

Про це інформує Itvmg.com.

Уродженець Сарненщини Михайло Сергійчук знову гратиме за місцевий футбольний клуб Маяк. У 2010 році нападник ставав з Маяком бронзовим призером чемпіонату Рівненщини.

Попередній сезон Сергійчук провів у Другій лізі, виступаючи за ФК Тростянець, де у 17 матчах відзначився 4 голами. Досвідчений форвард розповів, що після спілкування з президентом та головним тренером клубу вирішив прийняти пропозицію Маяка.

Загалом же, Михайло Сергійчук пограв за низку українських клубів. Серед них – Ворскла, Верес, Десна, Буковина та інші. Також в його активі є виступи за латвійський Вентспілс.

Раніше повідомлялося про те, що Ворскла визначилася з майбутнім Юрія Максимова та готова продати своїх лідерів.