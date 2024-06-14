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Ребров: Не бачу проблеми в тому, що в нас молода збірна

Игорь Чернявский — 14 червня, 14:15
Ребров: Не бачу проблеми в тому, що в нас молода збірна

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що його команда є сплавом молодості та досвіду.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Перед яким Євро від України не очікували високого результату? Завжди вважають, що Україна це футбольна країна, і я з цим абсолютно згоден. Але є інші фактори війна, тривалі переїзди, дуже великі додаткові навантаження на гравців, на які ми маємо зважати. Однак, як і вболівальники, я вважаю, що в нас дуже хороша збірна, і ми намагатимемося досягти максимуму на цьому Євро.

У нас молода збірна, але я не бачу в цьому проблеми. Вважаю, що для всіх команд дуже важливий баланс між досвідченими гравцями і молодими, які дають більше енергії на полі. І я думаю, що в нас у команді є цей баланс: маємо і досвідчених хлопців, і талантів, для яких цей великий турнір перший у житті", — сказав Ребров.

Нагадаємо, на груповому етапі Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Напередодні гравці національної команди записали потужне відео з закликом підтримувати Україну у війні з Росією.

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