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Український тренер спрогнозував результат матчу Шахтаря з Янг Бойз у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 5 листопада 2024, 18:42
Український тренер спрогнозував результат матчу Шахтаря з Янг Бойз у Лізі чемпіонів
ФК Шахтар

Український тренер Сергій Нагорняк вважає, що Шахтар зможе здобути перемогу над швейцарським клубом Янг Бойз у 4 турі Ліги чемпіонів.

Цитує тренера Sport.ua.

"Сподіваємося, що Шахтар заб'є дебютний у цій Лізі чемпіонів гол та здобуде першу перемогу! Тому що після швейцарської команди суперники у "гірників" будуть дедалі складнішими. Реалії такі! Українським командам треба брати очки. Треба перемагати швейцарців. Якщо не обігравати Янг Бойз, то тоді кого? Баварію

Зустрінуться дві команди, які є аутсайдерами в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Але я таки сподіваюся, що Шахтар переможе", – сказав Нагорняк.

Матч відбудеться у середу, 6 листопада, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Після трьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 30 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий бал.

Напередодні визначилась бригада арбітрів, яка буде працювати на поєдинку.

Ліга чемпіонів Янг Бойз Сергій Нагорняк Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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