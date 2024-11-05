Український тренер спрогнозував результат матчу Шахтаря з Янг Бойз у Лізі чемпіонів
Український тренер Сергій Нагорняк вважає, що Шахтар зможе здобути перемогу над швейцарським клубом Янг Бойз у 4 турі Ліги чемпіонів.
Цитує тренера Sport.ua.
"Сподіваємося, що Шахтар заб'є дебютний у цій Лізі чемпіонів гол та здобуде першу перемогу! Тому що після швейцарської команди суперники у "гірників" будуть дедалі складнішими. Реалії такі! Українським командам треба брати очки. Треба перемагати швейцарців. Якщо не обігравати Янг Бойз, то тоді кого? Баварію
Зустрінуться дві команди, які є аутсайдерами в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Але я таки сподіваюся, що Шахтар переможе", – сказав Нагорняк.
Матч відбудеться у середу, 6 листопада, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.
Після трьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 30 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий бал.
Напередодні визначилась бригада арбітрів, яка буде працювати на поєдинку.