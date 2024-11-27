Відомі коментатори матчів Динамо – Вікторія Пльзень та Тоттенгем – Рома

28 листопада Динамо проведе номінально домашній матч проти Вікторії Пльзень у межах 5-го туру основного раунду Ліги Європи. Початок – о 19:45 за київським часом.

Цей та інші поєдинки основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" і "MEGOPACK XL".

Гру Динамо – Вікторія Пльзень прокоментують Сергій Лук’яненко і Віталій Кравченко. О 18:50 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Володимиром Кобельковим. Їхніми гостями будуть колишні гравці збірної України Олександр Головко і Едуард Цихмейструк.

Того ж дня, о 22:00, в Лондоні відбудеться матч Тоттенгем – Рома. Гру за участі українського форварда Артема Довбика коментуватимуть Олександр Новак і Віталій Похвала. О 21:40 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки".

MEGOGO

Трансляції обох протистоянь на MEGOGO можна знайти в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", а також на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися матч Динамо з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

MEGOGO також покаже усі матчі ігрового дня Ліги конференцій, крім поєдинку Динамо Мінськ – Копенгаген. Оскільки медіасервіс принципово не транслює ігри за участі російських та білоруських команд.

Нагадаємо, київське Динамо поки не набрало очок в Лізі Європи, програвши усі 4 попередні матчі. Тоттенгем здобув 9 балів, Вікторія Пльзень набрала 6 пунктів, а Рома – 5 очок.