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Іванісеня перейшов до російського клуба

Сьогодні 22:54 303 0
Іванісеня підписав контракт на 3 роки
Іванісеня перейшов до російського клуба
#Іванісеня, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Колишній гравець луганської Зорі Дмитро Іванісеня перейшов до клубу Крилья Совєтов.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

27-річний хавбек підписав з самарським клубом контракт на 3 роки. За російську команду Дмитро виступатиме під номером 21.

У складі луганської Зорі Іванісеня двічі ставав бронзовим призером чемпіонату. У минулому сезоні УПЛ провів 21 матч, забив 5 м'ячів та віддав 2 гольові передачі. Його угода з луганчанами закінчилася 30 червня.

Викликався в збірну України. У листопаді 2019 року дебютував у складі синьо-жовтих, провівши тайм в товариському матчі проти Естонії. Раніше виступав за Динамо з Тбілісі, де став віцечемпіоном Грузії. Іванісеня провів 14 ігор в Лізі Європи, забив 1 гол та відзначився результативною передачею.

Раніше, Локомотив оголосив про призначення Ральфа Рангніка.

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