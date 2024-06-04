Ексгравець збірної України отримав громадянство Росії

Колишній футболіст збірної України з футболу Дмитро Іванісеня, який наразі виступає в Крильях Совєтов із Самари, отримав російське громадянство.

Про це повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, Іванісеня підписав 3-річний контракт із російським клубом у липні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну гравець не грав за самарську команду, проте через 4 місяці він відновив свої виступи за Крилья Совєтов.

В Українській Прем'єр-лізі Дмитро виступав у складі Маріуполя та Зорі. Також Іванісеня провів 1 гру за збірну України у листопаді 2019 року проти Естонії (1:0).