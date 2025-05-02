Новий спортивний директор Арсенала хоче придбати сенсацію з Португалії

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш вважається головною трансферною ціллю нового спортивного директора Арсенала Андреа Берти.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флориан Плеттенберг.

За інформацією джерела, сторони вже провели декілька раундів переговорів – Берта наполягає на придбанні 26-річного шведа.

Інший шведський нападник Александер Ісак з Ньюкасла також вважається одним з кандидатів на посилення складу команди Мікеля Артети. Проте його трансфер буде занадто дорогим для лондонського клуба.

Манчестер Юнайтед, Челсі та Реал Мадрид – всі вони беруть участь у перегонах за можливість придбати Дьокереша. Баварія наразі не претендує на футболіста через його вартість.

Дьокереш може покинути Спортинг цього літа за 60-70 мільйонів євро, завдяки усній домовленості між гравцем і клубом.

У нинішньому сезоні Віктор Дьокереш взяв участь у 48 матчах Спортинга в усіх турнірах, у яких відзначився 52 голами та 12 асистами. Наразі він є головним претендентом на Золоту бутсу за підсумками сезону-2024/25. Форвард збірної Швеції також опинився у списку тих, хто боротиметься за Золотий м'яч-2025.

Раніше стало відомо, що Жузеп Гвардіола збірається зробити паузу в своїй кар'єрі після етапу в Манчестер Сіті.