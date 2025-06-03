Він абсолютно нічого не показав у Ромі: Сабо – про гру Довбика

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо підсумував гру нападника Артема Довбика за Рому.

Цитує тренера Blik.

"Довбик абсолютно нічого не показує в Ромі. У нього немає тих рухів, які цінуються у центральних нападників. Довбик повинен відкриватися вліво, вправо, назад, а він постійно пішки ходить разом із центральним захисником. Артем повинен вміти працювати на швидкості і відчувати, куди піде атака. Єдине, що є у Довбика – це зріст, він може замикати подачу з флангу, як це й робив у Жироні. Довбик – молодий хлопець, а змінив уже стільки команд. Я вважаю, що це ненормально", – розповів Сабо.

Напередодні з'явилась інформація, що новому головному тренеру римлян Джан Пʼєро Гасперіні не потрібний український форвард.

Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року із Жирони за 30,5 мільйона євро. У сезоні-2024/25 Артем зіграв 45 матчів за Рому в усіх турнірах, в яких забив 17 голів і зробив чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося про те, що Рома може влітку поточного року продати Довбика заради італійського форварда Удінезе Лоренцо Лукки.