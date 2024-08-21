Ротань заявив, що Олександрія хоче підписати гравця Динамо

Наставник Олександрії Руслан Ротань заявив, що клуб робить спроби повернути Миколу Михайленка. Зараз футболіст, який минулого сезону був ключовою фігурою у складі "містян", знаходиться у розташуванні київського Динамо.

Про це головний тренер Олександрії сказав у новому випуску Вацко on air.

"Це для нас велика втрата. Він є головним носієм нашої ідеї. Не лише на теоріях, у тактичних завданнях, а й на футбольному полі. Важливими є гравці, які підказують партнерам, які мають комунікацію з командою. Для нас проблема, що Михайленко повернувся до Динамо. Але ми хочемо поборотися за Миколу, хочемо, щоби він до нас перейшов. Але все залежить від Динамо: чи зможе він там закріпитися, чи потрібний він київському клубу. На сьогоднішній день ми не готові його викупити. Нам треба визначитись із керівництвом. На таких гравцях, як Михайленко та Ковалець, можна будувати команду. Це ключові гравці, за якими йдуть інші", — сказав Ротань.

23-річний Михайленко минулого сезону за Олександрію забив 5 голів за 16 поєдинків. Учора клуб Ротаня провів ротацію хавбеків: попрощалися з Артуром Авагімяном, а згодом підписали Артема Козака.