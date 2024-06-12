Костишин: Віддав би перевагу Михайличенку над Зінченком

Український тренер Руслан Костишин вважає, що Богдан Михайличенко наразі є кращою опцією на позиції лівого захисника, ніж Олександр Зінченко.

Своїми думками про позицію лівого захисника у збірній України Костишин поділився в інтерв’ю SportArena.

"Бажаю Миколенку якнайшвидше повернутися до ладу. А ось хто зможе замінити його у грі з Румунією? Я б навіть віддав перевагу Богданові Михайличенку над Зінченком.

Зрозуміло, що Олександр грає у топ-клубі – лондонському Арсеналі, але останнім часом він втратив місце у стартовому складі своєї команди. А Михайличенко є досить досвідченим гравцем, який встиг пограти і в Європі", – сказав Костишин.