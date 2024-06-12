Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Костишин: Віддав би перевагу Михайличенку над Зінченком

Игорь Чернявский — 12 червня, 18:12
Костишин: Віддав би перевагу Михайличенку над Зінченком

Український тренер Руслан Костишин вважає, що Богдан Михайличенко наразі є кращою опцією на позиції лівого захисника, ніж Олександр Зінченко.

Своїми думками про позицію лівого захисника у збірній України Костишин поділився в інтерв’ю SportArena.

"Бажаю Миколенку якнайшвидше повернутися до ладу. А ось хто зможе замінити його у грі з Румунією? Я б навіть віддав перевагу Богданові Михайличенку над Зінченком.

Зрозуміло, що Олександр грає у топ-клубі – лондонському Арсеналі, але останнім часом він втратив місце у стартовому складі своєї команди. А Михайличенко є досить досвідченим гравцем, який встиг пограти і в Європі", – сказав Костишин.

Нагадаємо, основний лівий захисник національної команди Віталій Миколенко зазнав прикрої травми у вчорашньому товариському матчі проти Молдови. На наступний день сам Миколенко розповів про результати комп’ютерної томографії.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Віталій Миколенко Руслан Костишин Богдан Михайличенко Євро-2024

Руслан Костишин

Костишин нічого не знає про інтерес Зорі
Костишин може очолити Зорю
Костишин - головний кандидат на заміну Лавриненка
Костишин хоче працювати в Україні
Костишин залишає казахстанський клуб

Останні новини