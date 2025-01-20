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Рух розірвав контракт з легіонером, який гратиме на Кіпрі

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 11:52
Рух розірвав контракт з легіонером, який гратиме на Кіпрі
Анже-Фредді Плюмен
ФК Рух

Львівський Рух припинив співпрацю з вінгером Анже-Фредді Плюманом.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі команди.

Контракт розірвано за спільною угодою сторін. Плюман продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Кіпру, де місцевий Неа Саламіна вже анонсував перехід футболіста.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв всього два матчі у складі львівян, не відзначившись результативними діями.

Раніше Рух оголосив про перехід у Карпати одразу чотирьох своїх футболістів.

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