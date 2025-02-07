Аморім: До літа всі в Манчестер Юнайтед будуть боротися за свої робочі місця

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім перевів увагу з відходу Маркуса Рашфорда до факту, що зараз усі в команді мають працювати на 100%, щоб зберегти своє місце.

Слова 40-річного португальця наводить Sky Sports.

"До літа ми будемо боротися за нашу роботу. Я просто зосереджений на наступних іграх. Коли я обирав цю професію, я знав, що ризикуватиму результатами, і я вже знав це, коли прийшов сюди. Я подивився на графік, подивився на команду і зрозумів, що моє рішення все змінити, прийняти ці важкі рішення в середині сезону, без нових підписань, є небезпечним для тренера. Але з першого дня, з хорошими чи поганими результатами, я чітко уявляю, що я хочу робити. І я йду на ці ризики, тому що, врешті-решт, думаю, що це окупиться. Але я не наївний, я вже багато разів говорив, що це спорт результатів, і ми перебуваємо в складній ситуації", – сказав Аморім.

Наставник "червоних дияволів" був змушений ще раз відповідати на питання про Рашфорда, який другу частину сезону проведе в Астон Віллі на правах оренди.

"Я не міг змусити Маркуса бачити, як треба грати у футбол, і тренуватися так, як я це бачу. Іноді у вас є один гравець, який дійсно хороший з одним тренером, і той самий гравець з іншим тренером – зовсім інший. Я просто бажаю всього найкращого Рашфорду та Унаї Емері. Вони можуть знайти спільну мову, тому що він дуже хороший гравець. Це те, що ти відчуваєш і як тренер, і як гравець. Це цілком нормально. Це траплялося з багатьма тренерами. Важливо те, що я тут кажу, що це було моє рішення, як і у випадку з Таєм (Маласією) та Антоні – це було моє рішення віддати їх в оренду, і залишити деяких гравців".

Тайрелл Маласія повернувся до Нідерландів, де він виступатиме за ПСВ, у той час як Антоні вже представляє Бетіс.

Раніше Рубен Аморім висловив радість тому, що йому більше не доведеться відповідати на питання, чому не грає Маркус Рашфорд.

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Юнайтед зіграє з Лестером у межах 1/16 фіналу Кубку Англії. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 22:00 за київським часом.