Тен Гаг може очолити клуб Ліги чемпіонів
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може очолити німецький Лейпциг.
Про це повідомив Патрік Бергер у своєму X (Twitter).
Зазначається, що керівництво команди незадоволене останніми результатами Марко Розе. Наразі Лейпциг посідає 4 місце в Бундеслізі 34 в Лізі чемпіонів (5 поразок у 5 матчах).
Окрім колишнього наставника МЮ, в списку кандидатів також був екстренер Анатолія Трубіна Рогер Шмідт, але наразі він не має бажання очолювати команду.
Нагадаємо, тен Гаг нещодавно покинув посаду наставника Манчестер Юнайтед. На його місце прийшов Рубен Аморім зі Спортинга.