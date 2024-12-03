Тен Гаг може очолити клуб Ліги чемпіонів

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може очолити німецький Лейпциг.

Про це повідомив Патрік Бергер у своєму X (Twitter).

Зазначається, що керівництво команди незадоволене останніми результатами Марко Розе. Наразі Лейпциг посідає 4 місце в Бундеслізі 34 в Лізі чемпіонів (5 поразок у 5 матчах).

Окрім колишнього наставника МЮ, в списку кандидатів також був екстренер Анатолія Трубіна Рогер Шмідт, але наразі він не має бажання очолювати команду.

Ein Kandidat bei RB Leipzig, falls Marco Rose den Turnaround nicht schafft: Roger Schmidt (57/🇩🇪). Der Top-Trainer war 2022 schon kurz davor, am Cottaweg zu übernehmen. Damals stand er aber in Eindhoven unter Vertrag. Auch aufgrund seiner Salzburg-Vergangenheit erneut ein Thema.… pic.twitter.com/mN14GqkBdC — Patrick Berger (@berger_pj) December 2, 2024

Нагадаємо, тен Гаг нещодавно покинув посаду наставника Манчестер Юнайтед. На його місце прийшов Рубен Аморім зі Спортинга.