Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 17-річного захисника

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 15:11
Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 17-річного захисника

Манчестер Юнайтед досяг домовленості про трансфер захисника Серро Портеньо Дієго Леона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби узгодили трансфер 17-річного парагвайця, який обійдеться МЮ у 4 млн доларів плюс 1 млн у якості бонусів. Також Серро зможе отримати до 3,5 млн євро за майбутній перепродаж гравця.

Дієго приєднатися до англійського клубу влітку наступного року. У поточному сезоні Леон провів 19 матчів за парагвайський Серро Портеньо, в яких забив два голи.

Transfermarkt оцінює гравця в один мільйон доларів.

Раніше у Манчестер Юнайтед визначились зі списком гравців, які мають статус "недоторканих" у клубі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед націлився на одноклубника Циганкова
Динамо поступилось Реал Сосьєдаду, Рома Довбика розгромила Брагу, Рейнджерс розписав мирову з Тоттенгемом в 6 турі ЛЄ
Це не дуже приємно: Аморім прокоментував звільнення Ешворта з Манчестер Юнайтед
Ігрова форма та стиль життя: Манчестер Юнайтед суттєво зрізав ціну на Рашфорда
Перший трансфер Аморіма: Манчестер Юнайтед веде переговори із парагвайським захисником

Останні новини