Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 17-річного захисника

Манчестер Юнайтед досяг домовленості про трансфер захисника Серро Портеньо Дієго Леона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби узгодили трансфер 17-річного парагвайця, який обійдеться МЮ у 4 млн доларів плюс 1 млн у якості бонусів. Також Серро зможе отримати до 3,5 млн євро за майбутній перепродаж гравця.

Дієго приєднатися до англійського клубу влітку наступного року. У поточному сезоні Леон провів 19 матчів за парагвайський Серро Портеньо, в яких забив два голи.

Transfermarkt оцінює гравця в один мільйон доларів.

Раніше у Манчестер Юнайтед визначились зі списком гравців, які мають статус "недоторканих" у клубі.