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Аморім: Фернандеш – лідер Манчестер Юнайтед, я йому довіряю

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 13:39
Аморім: Фернандеш – лідер Манчестер Юнайтед, я йому довіряю
Бруно Фернандеш
Man United

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім оцінив внесок Бруну Фернандеша у гру команди протягом поточного сезону.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Бруну – наш лідер, я йому дуже довіряю. Він дуже важливий для нас гравець. Це той хлопець, який у найважчі хвилини зможе притримати м'яч, що дійсно важливо для нас", – розповів Аморім.

У сезоні-2024/25 португальський хавбек зіграв 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, в останньому поєдинку "червоні дияволи" змогли уникнути поразки від Евертона, поступаючись за ходом матчу у два м'ячі.

Раніше повідомлялось, що МЮ розпочав пошуки заміни Аморіму на випадок звільнення тренера.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморім

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