Аморім: Фернандеш – лідер Манчестер Юнайтед, я йому довіряю

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім оцінив внесок Бруну Фернандеша у гру команди протягом поточного сезону.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Бруну – наш лідер, я йому дуже довіряю. Він дуже важливий для нас гравець. Це той хлопець, який у найважчі хвилини зможе притримати м'яч, що дійсно важливо для нас", – розповів Аморім.

🚨🇵🇹 Rúben Amorim: “Bruno Fernandes is a leader. I trust him, Bruno for us is so important, in any position that he plays”.



“He is the guy that can, sometimes in the hardest moments, hold the ball and that is really important for the team”. pic.twitter.com/nGhZJHn3DF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2025

У сезоні-2024/25 португальський хавбек зіграв 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, в останньому поєдинку "червоні дияволи" змогли уникнути поразки від Евертона, поступаючись за ходом матчу у два м'ячі.

Раніше повідомлялось, що МЮ розпочав пошуки заміни Аморіму на випадок звільнення тренера.