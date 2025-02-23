Аморім: Фернандеш – лідер Манчестер Юнайтед, я йому довіряю
Бруно Фернандеш
Man United
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім оцінив внесок Бруну Фернандеша у гру команди протягом поточного сезону.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Бруну – наш лідер, я йому дуже довіряю. Він дуже важливий для нас гравець. Це той хлопець, який у найважчі хвилини зможе притримати м'яч, що дійсно важливо для нас", – розповів Аморім.
У сезоні-2024/25 португальський хавбек зіграв 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.
Нагадаємо, в останньому поєдинку "червоні дияволи" змогли уникнути поразки від Евертона, поступаючись за ходом матчу у два м'ячі.
Раніше повідомлялось, що МЮ розпочав пошуки заміни Аморіму на випадок звільнення тренера.