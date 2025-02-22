Манчестер Юнайтед почав шукати заміну для Аморіма

Манчестер Юнайтед розглядає можливість зміни головного тренера за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомляє Fichajes.

Боси "манкуніанців" більше не впевнені, що Рубен Аморім зможе вивести команду з кризи. Клуб вже визначився із можливим наступним португальця – ним може стати головний тренер Брентфорда Томас Франк.

Повідомляється, що у керівництві очікували, що зимові трансфери нададуть певного імпульсу команді, проте цього не сталось.

Після 25 зіграних матчів Манчестер Юнайтед посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.

Зазначимо, що сьогодні "червоні дияволи" зіграють свій черговий поєдинок в межах чемпіонату Англії – суперником стане Евертон Миколенка, а стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше Аморім прокоментував своє рішення очолити МЮ.