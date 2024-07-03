Рубчинський — про перехід у Динамо: Працюватиму, щоб виправдати довіру

Центральний півзахисник Дніпра-1 Валентин Рубчинський заявив, що буде працювати аби виправдати довіру команди.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чесно кажучи, було доволі несподівано отримати запрошення від такого клубу, але я особливо не вагався та з радістю погодився перейти до "біло-синіх". Сьогодні ввечері вже провів перше тренування з командою. І партнери, і тренерський штаб дуже добре зустріли мене та прийняли до команди. Тепер працюватиму, аби виправдати довіру та грати в основному складі Динамо, — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Валентин перейшов із Дніпра-1 у Динамо.

Напередодні київський клуб підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.