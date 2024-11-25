Металіст 1925 завітає в гості до СК Полтави у 18 турі Першої ліги

Сьогодні, 25 листопада, відбудеться один поєдинок перенесеного матчу 18 туру Першої ліги.

СК Полтава прийматиме харківський Металіст 1925. Зазначимо, що обидва клуби претендують на вихід до УПЛ.

Ця гра мала відбутися 24 листопада, але через тривалу повітряну тривогу було прийняте рішення про перенесення матчу на 25 листопада.

Також о 12:00 мали розпочатися матчі Вікторія – ЮКСА (у Сумах) та Кремінь – ФСК Маріуполь (у Горішніх Плавнях). Проте через повітряну тривогу ці поєдинки не розпочалися, наразі їхня подальша доля невідома.

Крім того, 24 листопада мав відбутися матч Металурга та Діназа. Але гра не відбулася через неявку колективу з Вишгорода. Причина неявки невідома. Доля матчу буде вирішена найближчим часом.

Чемпіонат України – Перша ліга

25 листопада, 18 тур

12:00 СК Полтава – Металіст 1925

Напередодні Минай обіграв Буковину, а Металіст здобув вольову перемогу над Прикарпаттям.