Кривбас зіграє з Ворсклою, Полісся прийме ЛНЗ у 7 турі УПЛ
Сьогодні, 22 вересня, відбудеться три матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги.
Відкриватиме ігровий день зустріч в Рівному, де Верес прийматиме Інгулець.
Криворізький Кривбас зустрінеться з полтавською Ворсклою, а Полісся з Житомира гратиме проти ЛНЗ Черкаси.
Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
7 тур, 21 вересня
7 тур, 21 вересня
13:00 Верес – Інгулець
15:30 Кривбас – Ворскла
18:00 Полісся – ЛНЗ Черкаси
Напередодні Динамо втратило очки в грі з Рухом, Олександрія розібралася з Лівим берегом. Також Карпати завдяки неймовірному голу Тараса Саківа здолали Чорноморець.