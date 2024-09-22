Кривбас зіграє з Ворсклою, Полісся прийме ЛНЗ у 7 турі УПЛ

Сьогодні, 22 вересня, відбудеться три матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги.

Відкриватиме ігровий день зустріч в Рівному, де Верес прийматиме Інгулець.

Криворізький Кривбас зустрінеться з полтавською Ворсклою, а Полісся з Житомира гратиме проти ЛНЗ Черкаси.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

7 тур, 21 вересня

13:00 Верес – Інгулець

15:30 Кривбас – Ворскла

18:00 Полісся – ЛНЗ Черкаси

Напередодні Динамо втратило очки в грі з Рухом, Олександрія розібралася з Лівим берегом. Також Карпати завдяки неймовірному голу Тараса Саківа здолали Чорноморець.