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Кривбас зіграє з Ворсклою, Полісся прийме ЛНЗ у 7 турі УПЛ

Станіслав Лисак — 22 вересня, 07:17
Кривбас зіграє з Ворсклою, Полісся прийме ЛНЗ у 7 турі УПЛ

Сьогодні, 22 вересня, відбудеться три матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги.

Відкриватиме ігровий день зустріч в Рівному, де Верес прийматиме Інгулець.

Криворізький Кривбас зустрінеться з полтавською Ворсклою, а Полісся з Житомира гратиме проти ЛНЗ Черкаси.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
7 тур, 21 вересня

13:00 Верес – Інгулець

15:30 Кривбас – Ворскла

18:00 Полісся – ЛНЗ Черкаси

Напередодні Динамо втратило очки в грі з Рухом, Олександрія розібралася з Лівим берегом. Також Карпати завдяки неймовірному голу Тараса Саківа здолали Чорноморець.

Верес Ворскла Інгулець Кривбас ЛНЗ Черкаси Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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