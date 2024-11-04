Кривбас зустрінеться з Рухом, Зоря прийме ЛНЗ у 12 турі УПЛ

Сьогдні, 4 листопада, відбудуться три матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги.

У центральному поєдинку дня криворізький Кривбас прийматиме Рух. Обидві команди наразі зіграли лише по 10 матчі у чемпіонаті та можуть покращити своє становище в турнірній таблиці.

Відкриватиме матчдей зустріч київської Оболоні та рівненського Вереса, а останньою грою туру стане поєдинок між луганською Зорею та ЛНЗ Черкаси.

Розклад матчів УПЛ на 4 листопада

13:00 Оболонь – Верес

15:30 Кривбас – Рух

18:00 Зоря ЛНЗ

Напередодні київське Динамо на власному полі здолало Інгулець, а Олександрія мінімально перемогла Полісся в центральному матчі туру.