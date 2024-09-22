Рома з Довбиком зіграє з Удінезе, Інтер та Мілан зустрінуться в дербі у 5 турі Серії А

Сьогодні, 22 вересня, відбудеться 4 матчі в межах 5 туру італійської Серії А.

Зокрема, Рома, за яку виступає нападник збірної України Артем Довбик, прийматиме Удінезе. Римляни проведуть першу гру під керівництвом нового головного тренера Івана Юрича.

Також Мілан та Інтер проведуть перше "Derby della Madonnina" в сезоні. Окрім цього Фіорентина зіграє з Лаціо, а Монца зустрінеться з Болоньєю.

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 21 вересня

13:30. Фіорентина – Лаціо

16:00. Монца – Болонья

19:00. Рома – Удінезе

21:45. Інтер – Мілан

Учора, 21 вересня, в центральному поєдинку ігрового дня Ювентус вдома розписав нульову нічию з Наполі. Попри відчутну домінацію господарів протягом усієї гри, "б'янконері" не змогли бодай раз завершити атаку забитим м'ячем, а Наполі повністю провалив поєдинок. Загалом команди завдали 2 удари у площину воріт.

А почався ігровий день з матчу між Венецією та Дженоа, який ознаменувався моторошною травмою Руслана Малиновського. Після того, як українського півзахисника винесли з поля на ношах, "грифони" пропустили два голи та програли матч.

У поєдинку між Лечче та Пармою все йшло до впевненої перемоги господарів, які вели в рахунку 2:0 станом на 90+3 хвилину, аж поки новачки Серії А не вирвали нічию впродовж двох хвилин.