Ювентус зіграв внічию з Наполі у матчі 5 туру Серії А
Серія А
Ювентус у домашній зустрічі зіграв внічию з Наполі у матчі 5 туру Італійської Серії А.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Попри сильну домінацію господарів протягом всієї гри, Юве не змогли бодай раз завершити атаку забитим м'ячем, а Наполі Антоні Конте повністю провалили гру.
Загалом команди завдали 2 удари у ствір воріт.
Чемпіонат Італії – Серія А
5 тур, 21 вересня
Ювентус – Наполі 0:0 (0:0)
"Стара сіньйора" цього сезону ще не знає смаку поразки. За 5 турів у них 9 очок з 15 можливих.
Нагадаємо, нещодавно Юве декласували ПСВ (3:1) у матчі основного етапу Ліги чемпіонів.