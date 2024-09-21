Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус зіграв внічию з Наполі у матчі 5 туру Серії А

Володимир Кук — 21 вересня, 21:14
Ювентус зіграв внічию з Наполі у матчі 5 туру Серії А
Серія А

Ювентус у домашній зустрічі зіграв внічию з Наполі у матчі 5 туру Італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Попри сильну домінацію господарів протягом всієї гри, Юве не змогли бодай раз завершити атаку забитим м'ячем, а Наполі Антоні Конте повністю провалили гру.

Загалом команди завдали 2 удари у ствір воріт.

Чемпіонат Італії – Серія А
5 тур, 21 вересня

Ювентус – Наполі 0:0 (0:0)

"Стара сіньйора" цього сезону ще не знає смаку поразки. За 5 турів у них 9 очок з 15 можливих.

Нагадаємо, нещодавно Юве декласували ПСВ (3:1) у матчі основного етапу Ліги чемпіонів.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус

Ювентус

Шахтар опинився в середині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після першого туру
Їлдиз – про історичний гол у Лізі чемпіонів: Це була фантастика
Баварія, Ліверпуль, Реал та Ювентус стартували з перемог в оновленій Лізі чемпіонів
Ювентус встановив рекорд у Лізі чемпіонів
Ювентус на власному полі впевнено здолав ПСВ у 1 турі Ліги чемпіонів

Останні новини