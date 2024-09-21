Ювентус зіграв внічию з Наполі у матчі 5 туру Серії А

Ювентус у домашній зустрічі зіграв внічию з Наполі у матчі 5 туру Італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Попри сильну домінацію господарів протягом всієї гри, Юве не змогли бодай раз завершити атаку забитим м'ячем, а Наполі Антоні Конте повністю провалили гру.

Загалом команди завдали 2 удари у ствір воріт.

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 21 вересня

Ювентус – Наполі 0:0 (0:0)

"Стара сіньйора" цього сезону ще не знає смаку поразки. За 5 турів у них 9 очок з 15 можливих.

Нагадаємо, нещодавно Юве декласували ПСВ (3:1) у матчі основного етапу Ліги чемпіонів.