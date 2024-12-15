Рома Довбика в гостях зіграє з Комо, Дженоа Малиновського завітає до Мілана у 16 турі Серії А
Сьогодні, 15 грудня, відбудеться 5 матчів у межах 16 туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Зокрема, Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, на виїзді зіграє проти Комо. Раніше ЗМІ повідомили, що українець не вийде у стартовому складі через дві причини.
Також Дженоа Руслана Малиновського завітає в гості до Мілана. Український півзахисник не зможе зіграти через жахливу травму, яку він отримав ще у вересні.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
15 грудня, 16 тур
13:30 Лечче – Монца
16:00 Болонья – Фіорентина
16:00 Парма – Верона
19:00 Комо – Рома
21:45 Мілан – Дженоа
Раніше повідомлялося, що тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками Артема Довбика, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.