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Рома Довбика в гостях зіграє з Комо, Дженоа Малиновського завітає до Мілана у 16 турі Серії А

Микола Дендак — 15 грудня 2024, 11:18
Рома Довбика в гостях зіграє з Комо, Дженоа Малиновського завітає до Мілана у 16 турі Серії А

Сьогодні, 15 грудня, відбудеться 5 матчів у межах 16 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Зокрема, Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, на виїзді зіграє проти Комо. Раніше ЗМІ повідомили, що українець не вийде у стартовому складі через дві причини.

Також Дженоа Руслана Малиновського завітає в гості до Мілана. Український півзахисник не зможе зіграти через жахливу травму, яку він отримав ще у вересні.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
15 грудня, 16 тур

13:30 Лечче – Монца

16:00 Болонья – Фіорентина

16:00 Парма – Верона

19:00 Комо – Рома

21:45 Мілан – Дженоа

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками Артема Довбика, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.

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