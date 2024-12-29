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Ювентус зіграє проти Фіорентини, Рома Довбика поміряється силами з Міланом у 18 турі Серії А

Руслан Травкін — 29 грудня 2024, 08:04
Ювентус зіграє проти Фіорентини, Рома Довбика поміряється силами з Міланом у 18 турі Серії А

Сьогодні, 29 грудня, в італійській Серії А відбудеться 4 матчі.

Найцікавіша гра пройде в Мілані, де "россонері" на "Сан-Сіро" зіграють зі столичною Ромою, за яку грає українець Артем Довбик.

Також цікавий поєдинок пройде у Турині – Ювентус прийме Фіорентину.

Наполі спробує скористатися втратою очок Аталанти. Чемпіон Італії сезону 2022/23 вдома буде грати з Венецією.

Чемпіонат Італії – Серія А-2024/25
29 грудня, 18 тур
  • 13:30 Удінезе - Торіно
  • 16:00 Наполі - Венеція
  • 19:00 Ювентус - Фіорентина
  • 21:45 Мілан - Рома

Нагадаємо, вчора Лаціо забрав очки у лідера чемпіонату Аталанти.

Венеція Мілан Наполі Розклад матчів Рома Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Удінезе Фіорентина Ювентус

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