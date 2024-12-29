Ювентус зіграє проти Фіорентини, Рома Довбика поміряється силами з Міланом у 18 турі Серії А
Сьогодні, 29 грудня, в італійській Серії А відбудеться 4 матчі.
Найцікавіша гра пройде в Мілані, де "россонері" на "Сан-Сіро" зіграють зі столичною Ромою, за яку грає українець Артем Довбик.
Також цікавий поєдинок пройде у Турині – Ювентус прийме Фіорентину.
Наполі спробує скористатися втратою очок Аталанти. Чемпіон Італії сезону 2022/23 вдома буде грати з Венецією.
Чемпіонат Італії – Серія А-2024/25
29 грудня, 18 тур
- 13:30 Удінезе - Торіно
- 16:00 Наполі - Венеція
- 19:00 Ювентус - Фіорентина
- 21:45 Мілан - Рома
Нагадаємо, вчора Лаціо забрав очки у лідера чемпіонату Аталанти.