Ювентус зіграє проти Фіорентини, Рома Довбика поміряється силами з Міланом у 18 турі Серії А

Сьогодні, 29 грудня, в італійській Серії А відбудеться 4 матчі.

Найцікавіша гра пройде в Мілані, де "россонері" на "Сан-Сіро" зіграють зі столичною Ромою, за яку грає українець Артем Довбик.

Також цікавий поєдинок пройде у Турині – Ювентус прийме Фіорентину.

Наполі спробує скористатися втратою очок Аталанти. Чемпіон Італії сезону 2022/23 вдома буде грати з Венецією.

Чемпіонат Італії – Серія А-2024/25

29 грудня, 18 тур

13:30 Удінезе - Торіно

16:00 Наполі - Венеція

19:00 Ювентус - Фіорентина

21:45 Мілан - Рома

Нагадаємо, вчора Лаціо забрав очки у лідера чемпіонату Аталанти.