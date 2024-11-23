Мілан прийме Ювентус у 13 турі Серії А

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться три матчі у межах 13 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Тур відкриється зустріччю у Вероні, де місцева команда прийме Інтер, який з 25 очками наразі йде четвертим у Серії А.

У центральному поєдинку дня Мілан вдома зустрінеться з Ювентусом. Наразі у "россонері" 18 очок та сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату, у туринців шоста позиція з 24 балами.

В іншому матчі Парма прийме одного з лідерів – Аталанту, яка посідає другу сходинку з 25 балами в активі, відставання від лідера – Наполі складає 1 очко.

Трансляція матчів доступна на медіасервісі МЕGOGO.

Чемпіонат Італії – Серія А

13 тур, 23 листопада

16:00 Верона – Інтер

19:00 Мілан – Ювентус

21:45 Парма – Аталанта

Нагадаємо, у попередньому турі Мілан втратив очки у матчі з Кальярі – нічия 3:3, а Інтер розписав мирову з Наполі.