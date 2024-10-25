Металург зіграє з Маріуполем, Вікторія прийме СК Полтаву в 14 турі Першої ліги
Сьогодні, 25 жовтня, у межах 14 туру Першої ліги України відбудеться 3 матчі.
Розпочнеться ігровий день у Сумах, де місцева Вікторія прийме СК Полтаву.
Також МФК Металург прийматиме ФСК Маріуполь. Напередодні маріупольці розпочали страйк перед матчем проти київської ЮКСА. Причиною їхнього страйку є заборгованості по виплатах. Футболісти не отримують зарплати вже протягом трьох місяців.
Завершить ігровий день поєдинок між Кременем та Кудрівкою.
12:00. Вікторія – СК Полтава
12:30. МФК Металург – ФСК Маріуполь
13:00. Кремінь – Кудрівка
Нагадаємо, напередодні відбулося 6 матчів 13 туру Першої ліги. Вікторія на виїзді впевнено обіграла Кудрівку, а Минай виявився сильнішим за Поділля. Лідер чемпіонату, Агробізнес, зазнав другої поразки в сезоні (і другої поспіль), програвши вдома Прикарпаттю.