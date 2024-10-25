Металург зіграє з Маріуполем, Вікторія прийме СК Полтаву в 14 турі Першої ліги

Сьогодні, 25 жовтня, у межах 14 туру Першої ліги України відбудеться 3 матчі.

Розпочнеться ігровий день у Сумах, де місцева Вікторія прийме СК Полтаву.

Також МФК Металург прийматиме ФСК Маріуполь. Напередодні маріупольці розпочали страйк перед матчем проти київської ЮКСА. Причиною їхнього страйку є заборгованості по виплатах. Футболісти не отримують зарплати вже протягом трьох місяців.

Завершить ігровий день поєдинок між Кременем та Кудрівкою.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

25 жовтня, 14 тур

12:00. Вікторія – СК Полтава

12:30. МФК Металург – ФСК Маріуполь

13:00. Кремінь – Кудрівка

Нагадаємо, напередодні відбулося 6 матчів 13 туру Першої ліги. Вікторія на виїзді впевнено обіграла Кудрівку, а Минай виявився сильнішим за Поділля. Лідер чемпіонату, Агробізнес, зазнав другої поразки в сезоні (і другої поспіль), програвши вдома Прикарпаттю.