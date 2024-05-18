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Карпати приймуть Лівий берег, Інгулець зіграє з Епіцентром: розклад матчів Першої ліги

— 18 травня, 10:17
Карпати приймуть Лівий берег, Інгулець зіграє з Епіцентром: розклад матчів Першої ліги

У суботу, 18 травня, відбудуться 5 матчів другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, у чемпіонській групі буде зіграно останній 9 тур.

Розклад матчів Першої ліги

  • 12:00 Прикарпаття — Вікторія
  • 13:00 Агробізнес — СК Полтава
  • 13:00 Епіцентр — Інгулець
  • 13:00 Карпати — Лівий берег
  • 13:00 Кудрівка-Нива ФСК Маріуполь

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

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