Карпати приймуть Лівий берег, Інгулець зіграє з Епіцентром: розклад матчів Першої ліги
— 18 травня, 10:17
У суботу, 18 травня, відбудуться 5 матчів другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Зокрема, у чемпіонській групі буде зіграно останній 9 тур.
Розклад матчів Першої ліги
- 12:00 Прикарпаття — Вікторія
- 13:00 Агробізнес — СК Полтава
- 13:00 Епіцентр — Інгулець
- 13:00 Карпати — Лівий берег
- 13:00 Кудрівка-Нива — ФСК Маріуполь
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.