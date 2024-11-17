Італія проти Франції, Англія прийме Ірландію: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні, 17 листопада, відбудеться вісім матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
У Лізі А будуть лише 2 зустрічі. Найцікавішим матчем ігрового дня, безумовно, буде поєдинок між Італією та Францією.
Дивізіоном нижче звертає на себе увагу зустріч англійців та ірландців – більша частина футболістів цих збірних представляє АПЛ.
Ліга А
21:45 Італія – Франція
21:45 Ізраїль – Бельгія
Ліга Б
19:00 Англія – Ірландія
19:00 Австрія – Словенія
19:00 Норвегія – Казахстан
19:00 Фінляндія – Греція
Ліга С
16:00 Латвія – Вірменія
16:00 Північна Македонія – Фарерські Острови
Нагадаємо, вчора, 16 листопада, на стадіоні "Батумі-Арена" в однойменному грузинському місті відбувся матч п'ятого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній Грузії протистояла національна команда України. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1.
Нагадаємо, саме Мудрик та Конопля отримали найвищі оцінки серед гравців збірної за матч проти Грузії.