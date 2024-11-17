Італія проти Франції, Англія прийме Ірландію: розклад матчів Ліги націй

Сьогодні, 17 листопада, відбудеться вісім матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

У Лізі А будуть лише 2 зустрічі. Найцікавішим матчем ігрового дня, безумовно, буде поєдинок між Італією та Францією.

Дивізіоном нижче звертає на себе увагу зустріч англійців та ірландців – більша частина футболістів цих збірних представляє АПЛ.

Ліга націй УЄФА-2024/25

6 тур, 17 листопада

Ліга А

21:45 Італія – Франція

21:45 Ізраїль – Бельгія

Ліга Б

19:00 Англія – Ірландія

19:00 Австрія – Словенія

19:00 Норвегія – Казахстан

19:00 Фінляндія – Греція

Ліга С

16:00 Латвія – Вірменія

16:00 Північна Македонія – Фарерські Острови

Нагадаємо, вчора, 16 листопада, на стадіоні "Батумі-Арена" в однойменному грузинському місті відбувся матч п'ятого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній Грузії протистояла національна команда України. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Нагадаємо, саме Мудрик та Конопля отримали найвищі оцінки серед гравців збірної за матч проти Грузії.