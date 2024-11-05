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Реал – Мілан, Ліверпуль – Баєр, Спортинг – Манчестер Сіті: розклад матчів Ліги чемпіонів

Ігор Чернявський — 5 листопада 2024, 07:30
Реал – Мілан, Ліверпуль – Баєр, Спортинг – Манчестер Сіті: розклад матчів Ліги чемпіонів
УЄФА

Сьогодні, 5 листопада, відбудуться 9 матчів 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

У центральному поєдинку ігрового дня зустрінуться найтитулованіші команди в історії турніру – Реал (15 перемог, абсолютний рекорд) та Мілан (7 трофеїв). Ймовірно, що в цьому матчі ворота "вершкових" захищатиме Андрій Лунін, адже Карло Анчелотті не включив Тібо Куртуа в заявку.

Також цікавим виглядає протистояння Ліверпуля та Баєра. Окрім того, майбутній тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім спробує завоювати прихильність уболівальників та відібрати очки у Ман Сіті – сьогодні його Спортинг прийматиме "містян" у Лісабоні.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 5 листопада

19:45 ПСВ – Жирона

19:45 Слован Братислава – Динамо Загреб

22:00 Болонья – Монако

22:00 Боруссія Дортмунд – Штурм

22:00 Ліверпуль – Баєр

22:00 Лілль – Ювентус

22:00 Реал – Мілан

22:00 Селтік – РБ Лейпциг

22:00 Спортинг – Манчестер Сіті

Болонья Боруссія Дортмунд Динамо Загреб Жирона Ліверпуль Лілль Манчестер Сіті Мілан Монако ПСВ РБ Лейпциг Реал Мадрид Селтік Слован Спортинг Ювентус Штурм Грац Баєр Леверкузен Ліга чемпіонів-2024/25

Ліга чемпіонів-2024/25

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