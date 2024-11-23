Жирона Циганкова зіграє з Еспаньйолом, Барселона зустрінеться з Сельтою в 14 турі Ла Ліги
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Сьогодні, 23 листопада, відбудеться 5 поєдинків у межах 14 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.
Зокрема, Жирона, за яку виступає український вінгер Віктор Циганков, прийматиме Еспаньйол.
Також лідер чемпіонату Барселона завітає в гості до Сельти. Напередодні гри тренер каталонців Ганс-Дітер Флік повідомив, що лідер "блаугранас" Ламін Ямал пропустить зустріч з Віго.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
14 тур, 23 листопада
15:00. Валенсія – Бетіс
17:15. Атлетико Мадрид – Алавес
19:30. Жирона – Еспаньйол
19:30. Лас-Пальмас – Мальорка
22:00. Сельта Віго – Барселона
Нагадаємо, що Барселона буде вимушена покинути Олімпійський стадіон "Монжуїк" до травня 2025 року.