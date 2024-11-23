Жирона Циганкова зіграє з Еспаньйолом, Барселона зустрінеться з Сельтою в 14 турі Ла Ліги

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться 5 поєдинків у межах 14 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, Жирона, за яку виступає український вінгер Віктор Циганков, прийматиме Еспаньйол.

Також лідер чемпіонату Барселона завітає в гості до Сельти. Напередодні гри тренер каталонців Ганс-Дітер Флік повідомив, що лідер "блаугранас" Ламін Ямал пропустить зустріч з Віго.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

14 тур, 23 листопада

15:00. Валенсія – Бетіс

17:15. Атлетико Мадрид – Алавес

19:30. Жирона – Еспаньйол

19:30. Лас-Пальмас – Мальорка

22:00. Сельта Віго – Барселона

Нагадаємо, що Барселона буде вимушена покинути Олімпійський стадіон "Монжуїк" до травня 2025 року.