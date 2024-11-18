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Стало відомо, коли Барселона повернеться на Камп Ноу

Олег Дідух — 18 листопада 2024, 21:16
Стало відомо, коли Барселона повернеться на Камп Ноу
ФК Барселона

Барселона буде вимушена покинути Олімпійський стадіон "Монжуїк" до травня 2025 року.

Про це стверджує As.

Міська рада повідомила каталонський клуб про те, що з травня 2025 року на "Монжуїку" планується провести ряд концертів і культурних заходів, які несумісні з іншими видами діяльності. Наразі Барселона використовує Олімпійський стадіон через реконструкцію своєї домашньої арени, "Камп Ноу".

Таким чином, повернення Барселони на "Камп Ноу" очікується в період з лютого по квітень 2025 року. При цьому, спочатку клуб зможе використовувати не більше 60% від проєктної місткості стадіону. Повністю роботи з реконструкції арени будуть завершені не раніше 2026 року.

У жовтні повідомлялося про те, що на підчас реконструкції "Камп Ноу" спалахнула масова бійка між робітниками.

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