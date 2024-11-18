Стало відомо, коли Барселона повернеться на Камп Ноу
Барселона буде вимушена покинути Олімпійський стадіон "Монжуїк" до травня 2025 року.
Міська рада повідомила каталонський клуб про те, що з травня 2025 року на "Монжуїку" планується провести ряд концертів і культурних заходів, які несумісні з іншими видами діяльності. Наразі Барселона використовує Олімпійський стадіон через реконструкцію своєї домашньої арени, "Камп Ноу".
Таким чином, повернення Барселони на "Камп Ноу" очікується в період з лютого по квітень 2025 року. При цьому, спочатку клуб зможе використовувати не більше 60% від проєктної місткості стадіону. Повністю роботи з реконструкції арени будуть завершені не раніше 2026 року.
У жовтні повідомлялося про те, що на підчас реконструкції "Камп Ноу" спалахнула масова бійка між робітниками.