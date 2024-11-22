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Флік розповів про стан Ямала напередодні матчу Ла Ліги

Станіслав Лисак — 22 листопада 2024, 15:51
Флік розповів про стан Ямала напередодні матчу Ла Ліги
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що вінгер каталонців Ламін Ямал пропустить матч 14 туру іспанської Ла Ліги із Сельтою.

Слова німецького фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ламін Ямал пропустить матч з Сельтою, ми не хочемо ризикувати ним. Він повернеться тільки тоді, коли буде почуватися на 100% добре та у формі", – сказав Флік.

Також напередодні пошкодження задньої поверхні стегна зазнав інший гравець Барселони Ансу Фаті.

Ламін Ямал пропустив минулу гру іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада, а також матчі збірної Іспанії в Лізі націй через забій, який він отримав ще у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:2).

У 17-річного гравця діагностували синдесмоз правого гомілковостопного суглоба 1-го ступеня.

Поєдинок Сельта – Барселона відбудеться в суботу, 23 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Зазначимо, що каталонці наразі очолюють турнірну таблицю, випереджаючи мадридський Реал на 5 очок.

Барселона Сельта Ламін Ямал Ханс-Дітер Флік

Барселона

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