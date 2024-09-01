Гайденгайм зіграє з Аугсбургом, Баварія прийме Фрайбург: розклад матчів 2 туру Бундесліги
Сьогодні, 1 вересня, відбудуться два матчі 2 туру німецької Бундесліги.
Гайденгайм вдома прийме Аугсбург, а Баварія зіграє з Фрайбургом.
Розклад матчів Бундесліги на 1 вересня
- 16:30 Гайденгайм — Аугсбург
- 18:30 Баварія — Фрайбург
Нагадаємо, напередодні Баєр сенсаційно поступився в домашньому поєдинку з Лейпцигом. Для чинних чемпіонів ця поразка стала першою в Бундеслізі з 27 травня 2023 року. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознаймитися за цим посиланням.