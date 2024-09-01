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Гайденгайм зіграє з Аугсбургом, Баварія прийме Фрайбург: розклад матчів 2 туру Бундесліги

Ігор Чернявський — 1 вересня, 09:30
Гайденгайм зіграє з Аугсбургом, Баварія прийме Фрайбург: розклад матчів 2 туру Бундесліги

Сьогодні, 1 вересня, відбудуться два матчі 2 туру німецької Бундесліги.

Гайденгайм вдома прийме Аугсбург, а Баварія зіграє з Фрайбургом.

Розклад матчів Бундесліги на 1 вересня

  • 16:30 Гайденгайм — Аугсбург
  • 18:30 Баварія — Фрайбург

Нагадаємо, напередодні Баєр сенсаційно поступився в домашньому поєдинку з Лейпцигом. Для чинних чемпіонів ця поразка стала першою в Бундеслізі з 27 травня 2023 року. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознаймитися за цим посиланням.

Аугсбург Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Фрайбург Гайденгайм

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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