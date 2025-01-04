Борнмут Забарного зіграє з Евертоном Миколенка, Арсенал завітає в гості до Брайтона у 20 турі АПЛ

Сьогодні, 4 січня, відбудуться сім матчів 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Відкриє ігровий день гра між Тоттенгемом та Ньюкаслом Юнайтед, який розділяє вісім очок у турнірній таблиці, "сороки" наразі йдуть п'ятими, у той час, як "шпори" лише одинадцятими.

О 17:00 за київським часом стартують відразу п'ять поєдинків. Зокрема, Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний прийматиме Евертон з Віталієм Миколенком.

Брентфорд Єгора Ярмолюка завітає в гості до Саутгемптона, а також Челсі Михайла Мудрика, який наразі не виступає через допінг-скандал, зустрінеться з Крістал Пелес.

Закриє ігровий день поєдинок між Арсеналом Олександра Зінченка та Брайтоном.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

20 тур, 4 січня

14:30 Тоттенгем – Ньюкасл Юнайед

17:00 Астон Вілла – Лестер

17:00 Борнмут – Евертон

17:00 Крістал Пелес – Челсі

17:00 Манчестер Сіті – Вест Гем

17:00 Саутгемптон – Брентфорд

19:30 Брайтон – Арсенал

Нагадаємо, що напередодні в 19 турі АПЛ Челсі сенсаційно програв Іпсвічу, а Манчестер Юнайтед зазнав четвертої поразки поспіль під керівництвом Рубена Аморіма.