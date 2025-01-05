Ліверпуль зіграє проти Манчестер Юнайтед у 20 турі АПЛ

У неділю, 5 січня, відбудуться 2 матчі 20 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Розпочнеться ігровий день о 16:00 поєдинком у Лондоні, де Фулгем на власному стадіоні прийме Іпсвіч. "Дачники" не програють уже 7 матчів поспіль, а ось в гостей справи не такі чудові. Так, вони переграли Челсі, але все ще йдуть в зоні вильоту.

Головний матч туру пройде на "Енфілд Роуд". Ліверпуль, який на повній швидкості рухається до титулу, прийме одвічного суперника Манчестер Юнайтед. Для колективу Слота важливо буде здобути перемогу, оскільки Челсі втратив очки в грі з Кристал Пелес, а Арсенал не зумів здолати Брайтон.

Чемпіонат Англії-2024/25 – АПЛ

5 січня

16:00 Фулгем – Іпсвіч

18:30 Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, напередодні зустрічі нідерландський фахівець Арне Слот зізнався, що МЮ має йти значно вище у турнірній таблиці.