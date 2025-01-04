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Їхні гравці набагато кращі: Слот відповів на питання про ротацію складу Ліверпуля у грі з Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 17:43
Їхні гравці набагато кращі: Слот відповів на питання про ротацію складу Ліверпуля у грі з Манчестер Юнайтед
Арне Слот
Ліверпуль

Головного тренера Ліверпуля Арне Слота запитали, чи збирається він використовувати ротацію складу у матчі проти Манчестер Юнайтед, який має серйозні ігрові проблеми.

Відповідь 46-річного нідерландця наводить Фабріціо Романо.

"Ротація гравців проти Манчестер Юнайтед? Ні, не варіант.

Я говорив це перед першим матчем і можу сказати ще раз: на мій погляд, у них набагато кращі гравці, ніж, можливо, показує турнірна таблиця на даний момент", – заявив Слот.

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Поєдинок між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед пройде завтра, 5 січня. Стартовий свисток прозвучить о 18:30 за київським часом.

У матчі першого кола на "Олд Траффорд" мерсисайдці розгромили свого суперника з рахунком 3:0.

Раніше стало відомо, що Ліверпуль не збирається переплачувати Тренту Александер-Арнольду, з яким клуб хоче підписати новий контракт.

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