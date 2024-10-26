Лідер Ліги чемпіонів прийме Борнмут Забарного, Евертон Миколенка зіграє проти Фулгема у 9 турі АПЛ

Сьогодні, 26 жовтня, відбудеться п'ять матчів в межах 9 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Борнмут Іллі Забарного на виїзді зіграє проти Астон Вілли. Бірмінгемський клуб на тижні здобув 3 перемогу у Лізі чемпіонів і вийшов у лідери турніру.

Евертон Віталія Миколенка вдома прийме лондонський Фулгем. Також домашню гру проведе і Брентфорд Єгора Ярмолюка, який на власному полі зіграє з Іпсвічем.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

26 жовтня, 9 тур

17:00 Манчестер Сіті – Саутгемптон

17:00 Астон Вілла – Борнмут

17:00 Брайтон – Вулвергемптон

17:00 Брентфорд – Іпсвіч

19:30 Евертон – Фулгем

Нагадаємо, 9 тур стартував учора матчем Лестер – Ноттінгем. Перемогу здобули "лісники".