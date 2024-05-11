Реал Луніна зіграє з Гранадою, Атлетик прийме Осасуну: розклад матчів Ла Ліги
— 11 травня, 13:33
У суботу, 11 травня, у межах 35 туру іспанської Ла Ліги відбудуться чотири поєдинки.
Зокрема, мадридський Реал, за який виступає Українець Андрій Лунін, зіграє на виїзді проти Гранади. Також Атлетик з Більбао вдома прийматиме Осасуну.
Розклад матчів 35 туру Ла Ліги на 11 травня
- 15:00 Мальорка — Лас-Пальмас
- 17:15 Вільярреал — Севілья
- 19:30 Гранада — Реал Мадрид
- 22:00 Атлетик — Осасуна
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Нагадаємо, напередодні Жирона, попри гольові передачі Артема Довбика та Віктора Циганкова, не змогла перемогти Алавес.