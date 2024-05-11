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Реал Луніна зіграє з Гранадою, Атлетик прийме Осасуну: розклад матчів Ла Ліги

— 11 травня, 13:33
Реал Луніна зіграє з Гранадою, Атлетик прийме Осасуну: розклад матчів Ла Ліги

У суботу, 11 травня, у межах 35 туру іспанської Ла Ліги відбудуться чотири поєдинки.

Зокрема, мадридський Реал, за який виступає Українець Андрій Лунін, зіграє на виїзді проти Гранади. Також Атлетик з Більбао вдома прийматиме Осасуну.

Розклад матчів 35 туру Ла Ліги на 11 травня

  • 15:00 Мальорка — Лас-Пальмас
  • 17:15 Вільярреал — Севілья
  • 19:30 Гранада — Реал Мадрид
  • 22:00 Атлетик — Осасуна

Турнірна таблиця

Нагадаємо, напередодні Жирона, попри гольові передачі Артема Довбика та Віктора Циганкова, не змогла перемогти Алавес.

Андрій Лунін Вільярреал Гранада Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Мальорка Осасуна Реал Мадрид Севілья Атлетик

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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