Реал Луніна зіграє з Гранадою, Атлетик прийме Осасуну: розклад матчів Ла Ліги

У суботу, 11 травня, у межах 35 туру іспанської Ла Ліги відбудуться чотири поєдинки.

Зокрема, мадридський Реал, за який виступає Українець Андрій Лунін, зіграє на виїзді проти Гранади. Також Атлетик з Більбао вдома прийматиме Осасуну.

Розклад матчів 35 туру Ла Ліги на 11 травня

15:00 Мальорка — Лас-Пальмас

17:15 Вільярреал — Севілья

19:30 Гранада — Реал Мадрид

22:00 Атлетик — Осасуна

Турнірна таблиця

Нагадаємо, напередодні Жирона, попри гольові передачі Артема Довбика та Віктора Циганкова, не змогла перемогти Алавес.