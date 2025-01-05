Рома Довбика зіграє проти Лаціо, Дженоа відправиться в гості до Лечче: розклад матчів Серії А

Сьогодні, 5 січня, відбудеться 4 гри 19 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Центральним матчем дня буде римське дербі – Рома Артема Довбика зійдеться з Лаціо.

Цей сезон значно успішніше складається для "орлів". За 18 матчів вони набрали 35 очок і посідають четверте місце. "Вовки" мають на 15 балів менше і посідають лише десяту сходинку.

Чемпіонат Італії-2024/25 – Серія А

5 січня

13:30 Монца – Кальярі

16:00 Лечче – Дженоа

19:00 Торіно – Парма

21:45 Рома – Лаціо