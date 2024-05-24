ЛНЗ прийме Ворсклу в 30 турі УПЛ

Сьогодні, 24 травня, відбудеться один матч останнього, 30 туру чемпіонату України з футболу-2023/24, в якому черкаський ЛНЗ прийме полтавську Ворсклу.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Зустріч спочатку була запланована на суботу, 25 травня. Однак ліга за згодою сторін змінила дату гри.

Трансляція доступна на УПЛ ТБ.

ЛНЗ наразі розташувався на 7 місці в турнірній таблиці з 38 очками, полтавці йдуть 8-ми з 33 балами в активі.

Решта матчів туру відбудеться у суботу, 25 травня.

Напередодні Ворскла вдома обіграла київську Оболонь у 29 турі чемпіонату України.