Ротань: На Олександрію тепер налаштовуватимуться, як на лідера

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вважає, що тепер суперники сприйматимуть його команду інакше, і налаштовуватимуться на матчі проти "містян", як на поєдинки проти лідера.

Про це він розповів у коментарі УПЛ-ТБ.

"Тепер команди будуть інакше налаштовуватися на нас, тому що на старті вони все-таки недооцінювали. Зараз будуть налаштовуватися, як на лідера. Тому ми повинні до цього бути готові, і ще більше працювати на тренуваннях. Відпочинок буде аж узимку", – сказав наставник.

Нагадаємо, у 12 турі Української Прем'єр-ліги Олександрія перемогла Полісся та продовжує боротьбу з Динамо за лідерство в турнірній таблиці.

В обох команд наразі по 29 очок та одна гра в запасі. Матч першого туру УПЛ між цими командами був перенесений через участь збірної України на Олімпійських іграх.