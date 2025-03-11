Зіграли на помилках суперників: Ротань – про перемогу над Оболонню

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань оцінив розгромну перемогу команди над Оболонню (4:0) у 21 турі чемпіонату України.

Про це фахівець розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Ця гра сподобалася уболівальникам перш за все. Вона сподобалася і тренерському складу. Дуже добре, що хлопці почули нас, і настрій на гру був дуже хорошим.

На полі була максимальна концентрація і, скажемо так, дати супернику той темп, який дасть нам можливість володіти грою і, в принципі, результатом, – те, що і вийшло.

Матч для нас уже в першому таймі був досить комфортним за рахунок того, що ми мали дуже класну мотивацію на матч, була дисципліна.

І найголовніше – це коли ми зіграли практично на помилках суперника, де ми, коли губили м’ячі, одразу ж вступали у відбір і відбирали ці м’ячі. Воно так і вийшло – ті голи, які прийшли до нас якраз після нашого контрпресингу", – сказав Ротань.