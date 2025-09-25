Ротань: Поразка від Руха? Це від налаштування

Головний тренер Полісся Руслан Ротань проаналізував причини поразки від Руха в Кубку України-2025/26.

Слова тренера наводить пресслужба житомирського клубу.

"Мабуть, все пішло не так ще до гри. Це налаштування в першу чергу. Найголовніша проблема – ми розуміли, що будемо контролювати гру, але акцент робився на тому, що будуть помилки, тому що суперник грає один в один, мало простору дає.

Нам потрібно реагувати на свої помилки, максимально швидко переключатись в перехідні моменту, одразу в районі м’яча вступати в відбір. На жаль, ми були зовсім не агресивними в цьому компоненті, тому ми пропускали контратаки, які забезпечили Руху результат. Це дійсно велика проблема, але це йде від налаштування, це 100%. Нам дуже прикро. Хочеться тільки вибачитись перед вболівальниками за цю поразку", – заявив Ротань.